Devrik lider Morales: Genelkurmay Başkanı Kaliman'ın ihaneti karşısında hayrete düştüm
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Devrik lider Morales: Genelkurmay Başkanı Kaliman'ın ihaneti karşısında hayrete düştüm

Bolivya'da devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, BM ve Papa Francis'in ülkesindeki kriz ile ilgili ara buluculuk yapması yönündeki arzusunu dile getirdi

15.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:16
Devrik lider Morales: Genelkurmay Başkanı Kaliman'ın ihaneti karşısında hayrete düştüm

Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, Birleşmiş Milletler (BM) ve Papa Francis'e ülkesinde yaşanan siyasi kriz için arabulucuk etmeleri çağrısında bulundu.


Morales, Meksika'da basına yaptığı açıklamada, Bolivya yasama meclisi henüz istifasını kabul etmediğinden hala ülkesinin devlet başkanı olduğunu belirterek "Meclis istifayı ya kabul ya da reddetmeli. Kabul etmez ya da reddetmezlerse hala devlet başkanı olduğumu söyleyebilirim." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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