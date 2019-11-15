Devrik lider Morales: Genelkurmay Başkanı Kaliman'ın ihaneti karşısında hayrete düştüm
Bolivya'da devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, BM ve Papa Francis'in ülkesindeki kriz ile ilgili ara buluculuk yapması yönündeki arzusunu dile getirdi
Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales, Birleşmiş Milletler (BM) ve Papa Francis'e ülkesinde yaşanan siyasi kriz için arabulucuk etmeleri çağrısında bulundu.
Morales, Meksika'da basına yaptığı açıklamada, Bolivya yasama meclisi henüz istifasını kabul etmediğinden hala ülkesinin devlet başkanı olduğunu belirterek "Meclis istifayı ya kabul ya da reddetmeli. Kabul etmez ya da reddetmezlerse hala devlet başkanı olduğumu söyleyebilirim." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle