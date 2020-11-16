Devrez Kızlaryolu Barajı'yla 155 bin 650 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Çankırı'da Devrez Kızlaryolu Barajı'nın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 155 milyon 650 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Çankırı'da Devrez Kızlaryolu Barajı'nın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 155 milyon 650 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Çankırı'ya yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarının su ile buluşturulmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılmaya devam edildiği belirtildi.

Çankırı ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı ifade edilen açıklamada, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini, barajın tamamlanmasıyla 155 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını, barajın bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 155 milyon 650 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yıldız, Devrez Kızlaryolu Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacağını hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağını kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın