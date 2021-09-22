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Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye yılda 100 milyon TL katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye yılda 100 milyon TL katkı sağlayacak

Çankırı'da inşaatı süren Devrez Kızlaryolu Barajı'nın tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 100 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da inşaatı süren Devrez Kızlaryolu Barajı'nın tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 100 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Çankırı'daki Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın tamamlanması ile 141 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ve 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 100 milyon TL katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi. Yıldız, Devrez Kızlaryolu Barajı'nın temelden 91.5 metre yüksekliğinde olduğunu ve 114,56 hektometreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek, "Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır" dedi. - ANKARA

Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye yılda 100 milyon TL katkı sağlayacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye yılda 100 milyon TL katkı sağlayacak - Haberler Ekonomi
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