Devrekliler Yaz Şenlikleri ile Coşacak

Devrek Belediyesi tarafından yaz şenlikleri düzenlenecek.



Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından Yaz Şenlikleri adı altında çeşitli programlar düzenlenecek. 17 Temmuz 2017 pazartesi günü Cumhuriyet Meydanında Devrek Belediyesi Şehir Bandosu konseriyle başlayacak olan şenlikleri bu yıl dolu dolu geçecek. Halk oyunları gösterisi, konserler, sihirbaz, illüzyon, sirk ve havai fişek gösterileri vatandaşlara eğlenceli ve müzik dolu anlar yaşatacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde kıymetli hemşehrilerimizi çeşitli etkinliklerle buluşturma gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımız için eğlenceli bir etkinlik programı hazırladık. İlk olarak birinci ZONVOS Şenliği ilçemizde start alacak. Ülkemizin birçok yerinden gelen yüzlerce sürücüler iki gün boyunca Egemenlik Mesire Alanımızda kamp yaparak, hem şenliklerimize renk katacak hem de ilçemizin tanıtımına büyük katkı yapacaklar. Vatandaşlarımız ve ilçemiz dışından gelen misafirlerimiz halk oyunları gösterisi, konserler, sihirbaz, illüzyon, sirk ve havai fişek gösterileriyle birlikte eğlenceli ve müzik dolu anlar yaşayacaklar. Ayrıca kısa bir süre sonra ilçemizin yaz aylarındaki vazgeçilmezi olan alışveriş stantlarımızda açılacak. Hem şenliklerimiz hem stantlarımız ilçemizin yaz akşamlarına renk katacak. Etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ZONGULDAK