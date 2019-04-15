Devrekli Öğrenci Robot Yarışmasında 60. Oldu

Devrek'te faaliyette bulunan Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Samsun'da düzenlenen robot yarışmasında 60. oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Sabahat - Cemil Ulupınar Fen Lisesi öğrencileri Samsunda gerçekleştirilen robot yarışmasında binlerce öğrenci arasından 60. Sırada yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Samsun ilinde gerçekleşen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına bu yıl Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, KKTC, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Caicos Adaları ile Türkiye'de dahil olmak üzere 17 ülke, 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katıldı. Yarışma lise ve üniversite öğrencilerinin bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesinin yanı sıra endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla hayata geçirildi. Yapay Zeka, Temalı 13.Uluslararası MEB Robot Yarışmasında, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino hareketli robotlar, insansız hava aracı mini drone, insansız robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla çalıştır, yumurta toplama ve serbest proje olmak üzere toplam 12 kategoriden oluşurken, Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Çayırlı'nın da danışmanlık yaptığı yarışmada öğrenciler. Berkay Kaptan ve Batu Gedik iki robot takımı ile birlikte yumurta toplama Caretta Caretta kategorisinde yarıştılar. Berkay Kaptan ve Batu Gedik ile Talha Kara ve Yusuf Can Çukur isimli öğrenciler "Caretta Lover" adlı robotları ile yarışma pistinde yerlerini alırlarken, yarışmalar sonucunda binlerce yarışmacıdan 60. Sırayı elde ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA