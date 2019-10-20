20.10.2019 13:44

Devrekli motor tamircisi yerli robot yaptı

ZONGULDAK - Devrek'te yaşayan lise mezunu genç kendi imkanları ile yerli robot yaptı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan ve mobilet ve diğer motorların tamirciliğini yapan lise mezunu Muhammet Öksüz adlı genç icat ettiği yerli robot ile görenleri hayrete düşürüyor. Devrek sanayi sitesinde motor tamirciliği yapan elektrik ve elektronik lisesi mezunu Öksüz, "Bu işe başlamadan evvel bir mermer fabrikasında çalışıyordum. Patronumun binlerce dolar para vererek İtalya'dan ithal ettiği makineden ben sorumluydum. O dev makineye ne yüklerseniz gerek ahşap, gerek metal ve gerekse mermere o objeleri kabartma ve üç boyutlu olarak size veriyor. Bir müddet sonra patronumla anlaşamadık ve o iş yerinden ayrıldım. Ayrılmadan evvel o cihazı çok inceledim kendim tamirhane açınca o cihazı neden ben de yapamayayım dedim ve kolları sıvadım. Sanayiden temin ettiğim parça ve elektronik cihazların montajını yaparak binlerce dolar verilerek ithal edilen cihazın minisini icat ettim. Bilgisayara ne yüklerseniz bire bir orjinalini veriyor. Benim yetkililerden ve iş adamlarından isteğim bana destek verildiği zaman dışarıdan binlerce döviz vererek paramızın dışarı gitmesini engellemek ve ülkemize katma değer sağlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA