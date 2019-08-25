Devrekli genç işçi ormanda hayatını kaybetti

Devrekli genç işçi ormanda hayatını kaybetti

Devrek'te ormanda ağaç kesimi yapan genç, geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetti.

25.08.2019 14:33
Devrekli genç işçi ormanda hayatını kaybetti

Devrek'te ormanda ağaç kesimi yapan genç, geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Dorukhan mevkisinde ağaç kesim işinde çalışırken ağaçtaki dalın çarpması neticesinde başka bir ağaca kafasını çarparak hayatını kaybeden orman işçisi Ercan Pürenli (29) olay yerinde hayatını kaybederken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.