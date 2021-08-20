Devrekli esnaf vatandaşlara aşure ikramında bulundu
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Devrekli esnaf vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Devrekli esnaf vatandaşlara aşure ikramında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Devrekli lokanta işletmecisi esnaf Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Devrekli lokanta işletmecisi esnaf Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde lokanta işletmeciliği yapan Ramazan Erdem isimli esnaf Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara ve çevre esnafına aşure ikramında bulundu.

Muharrem Ayının önemi nedeniyle böyle bir programı hayata geçirdiğini ifade eden Ramazan Erdem," Muharrem Ayı aynı zamanda da halkımız arasında aşure ayı olarak ta bilinir. Bizde işletmeci olarak bu vesile ile hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hem de onlara aşure ikramında bulduk" diye konuştu.

Aşure ikramında bulunan esnafa teşekkür eden çevre esnafı ve vatandaşlar ise," Bu tür uygulamayı hayata geçiren esnaf kardeşimizden Allah razı olsun dayanışmanın ve kardeşliğinin örneğini sergilediği için" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK

Devrekli esnaf vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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