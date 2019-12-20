Devrekli çiftçilere kurs bitirme belgesi verildi

20.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:33

Devrekli 53 çiftçiye kurs bitirme belgesi verildi.



Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Mart ve Aralık ayında katıldıkları programda başarı gösteren 53 çiftçiye kurs bitirme belgesi verildi.



Devrek Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ortaklığı ile 2019 yılında Mart ve Aralık aylarında açılan meyve ağaçlarında budama ve aşılama kurslarına katılan 53 çiftçi düzenlenen törenle kurs bitirme belgelerini almaya hak kazandılar. Çorak Köyünde düzenlenen belge dağıtım merasiminin ardından yine Çorak Köyünde bulanan ceviz bahçelerinde Devrek Tarım İlçe ve Orman Müdürlüğü uzmanlarınca uygulamalı olarak budama eğitimi verildi.



2018 ve 2019 yılları arasında çiftçi vatandaşlara İl Özel İdare Müdürlülüğü katkılı 20 bin ceviz fidanı dağıtılarak 1200 dekar kapama bahçesi kurulması sağlandı.



Düzenlenen belge dağıtım programına; Devrek Tarım İlçe ve Orman Müdürü Rıfat Verim, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, Ziraat Mühendisi Ender Boncukoğlu, Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvacı ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA