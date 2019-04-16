Devrekli Çiftçilerden Antalya Gezisi

Devrekli çiftçiler için seraları ve organik tarım alanlarını yerinde görmek için Antalya gezisi düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Devrek Ziraat Odası tarafından ortaklaşa organize edilen programda seraları ve organik tarım alanlarını yerinde görmek için çiftçilere yönelik Antalya gezisi düzenlendi.

'Gelin Kardeş Olalım' Projesi kapsamında kardeşlik protokolü imzalayan Antalya ili Manavgat İlçesi ile Zonguldak ili Devrek ilçesi çiftçileri Devrek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rıfat Verim, İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Ramazan Gürbüz, Serkan Paşa, Semra Aydın Göker, Ziraat Teknikeri Ayhan Alaz, Veteriner Hekim Volkan Hızarcı, Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvcacı, Kadınlar Kooperatifi Devrek Güneşi üyeleri, genç çiftçiler ve kadın çiftçilerden oluşan 21 kişilik grup etkinliğin birinci gününde Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'i makamında ziyaret edilerek, ilçenin sembolü olan dünyaca ünlü Devrek Bastonu armağan edildi. Etkinlikler çerçevesinde Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gidilerek İlçe Müdürü Ömür Ozan Çakal makamında ziyaret edilerek, ilçe müdürlüğü binasında bulunan toplantı salonunda Manavgat ilçesinin tarım ve hayvancılığı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Devrekli çiftçiler Yavrudoğan ilçesinde topraksız domates seralarını yerinde incelenerek ilgililer tarafından bilgilendirme ve soru cevap şeklinde yapılırken, daha sonra Devrekli kadın çiftçilerin talebi üzerine Evrenseki Bölgesinde bulunan çilek tünellerini gezilerek çilek yetiştiriciliği hakkında bilgiler elde edildi. Çolaklı Bölgesinde bulunan muz seraları ziyaret eden çiftçilerin ilk defa muz bitkisi ile tanışması sağlandı. Çiftçiler, kabak seralarını yerinde inceleme fırsatı yakalarken, bitki besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, biber biber üretimi, topraksız biber serasında biyolojik ve biyoteknik, entegre mücadele, domates seraları, domates çeşitleri, domates güvesi zararlısı ve yaprak biti ile mücadele yöntemleri, koltuk alma ve budama hakkında çiftçilere yerinde bilgiler verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA