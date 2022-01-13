Devrekli baston ustasına "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli baston ustası Tansel Işık, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Işık, "Bu ödülü almak benim için gurur ve onur meselesi" dedi.

Devrekli baston ustası Tansel Işık, Ankara Beştepe'de düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü aldı. 21 adayın katıldığı ödül törenine katılarak Zonguldak'ı temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade eden Işık, "Öncelikle Devrekli bir baston ustası olarak bu ödülü almak benim için gurur ve onur meselesidir. Bu ödülü almamın en büyük destekçilerinden olan baston ustaları rahmetli babam Fehmi Işık ve Münteka Çelebi olmak üzere ilçemizdeki tüm baston ustaları ile Zonguldak ve Devrek adına aldım. Devrek bastonunun dünyaya tanıtılması için elimden gelen tüm gayreti sarf etmeye devam edeceğim. Ödüle layık görülmemde en büyük pay Kültür ve Turizm Bakanlığında profesyonelce görev yapan seçici kurulun katkıları ile bu ödüle layık görüldüm. Zaten yaklaşık on yıldan bu yana aday adayıydım ve nihayet aday olarak bu ödülü almaya layık görüldüm" diye konuştu. - ZONGULDAK

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