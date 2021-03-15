Devrekani pazarlarında virüs denetimi aksatılmıyor
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Devrekani pazarlarında virüs denetimi aksatılmıyor

15.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:32
Devrekani pazarlarında virüs denetimi aksatılmıyor

Devrekani Belediyesine bağlı ekipler, ilçede kurulan pazaryerinde korona virüs denetimi gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Devrekani Belediyesine bağlı ekipler, ilçede kurulan pazaryerinde korona virüs denetimi gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Devrekani Belediyesine bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile esnaflara maske dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede kurulan pazaryeri ziyaret ederek vatandaşlar ile esnaflara, korona virüse karşı alınan tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulunuldu. Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtan ekipler, hijyen ve sosyal mesafe konusunda da esnaf ve vatandaşların dikkatli olmalarını önerdi. Çalışmaları değerlendiren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Zabıta ekiplerimizce ilçemiz pazarında hem maske dağıtımı yaptık hem de korona virüse karşı denetimlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah tez zamanda korona hastalığını bitirip normal hayata döneriz. Bu yüzden esnaf ve vatandaşlarımızın maske takmaları, hijyenlerine dikkat ederek, sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında destek bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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