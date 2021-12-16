Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı - Haberler Ekonomi
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Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı

Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırım programına alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilçede incelemede bulunuldu.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırım programına alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilçede incelemede bulunuldu.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nin yasal statü kazanmasının ardından yatırım programına alınabilmesi içinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Devrekani İhtisas Osb'nin yatırım programına alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığından gelen ekip, ilçede saha incelemesinde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı TDI Osb Daire Başkanı Deniz Oruç ve ekibi, Devrekani'de Organize Sanayi Bölgesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, saha incelemesinin ardından proje hakkında sunum eşliğinde ekibe bilgi verdi.

Başkan Altıkulaç, kuruluş işlemlerine 3,5 yıl önce başladıkları Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projelerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylanmasının ardından yatırım programına da alınması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Başkan Altıkulaç, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Hayvancılık OSB projesinin yatırım programına alınması öncesi Daire Başkanı Deniz Oruç ile ekibini Devrekani'de misafir ettiklerini ve yapılan alanda ekiple birlikte incelemelerde bulunduklarını kaydetti. - KASTAMONU

Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı

Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı

Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı

Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı

Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı

Devrekani İhtisas OSB'nin yatırım programına alınması için inceleme yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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