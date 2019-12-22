Devrekani'de yangında 80 dekarlık alan zarar gördü
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Devrekani'de yangında 80 dekarlık alan zarar gördü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 80 dekarlık alan zarar gördü.

22.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:39
Devrekani'de yangında 80 dekarlık alan zarar gördü

'nun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 80 dekarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı köyü ile Asarcık köyleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Devrekani Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Köylülerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında 80 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.


Yangın sırasında Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, olay yerine giderek yangın söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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