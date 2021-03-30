Devrekani BESİ OSB'nin kurulacağı alan belirlendi

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin Kurtşeyh Mahallesine kurulması planlanan ve 100 milyon TL'ye mal olması beklenen proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin Kurtşeyh Mahallesine kurulması planlanan ve 100 milyon TL'ye mal olması beklenen proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu kapsamda Devrekani BESİ OSB'nin kuruluş protokolü için gerekli olan evraklarda bakanlıkça talep edildi.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nin, Kurtşeyh Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arazi üzerine kurulması onaylandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilen arazinin kabulü Devrekani Belediyesine tebliğ edildi.

"Heyecan ve zevkle takip edeceğiz"

Devrekani Besi OSB'nin kurulacağı alanın kesinlik kazanmasını değerlendiren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 3 yıl önce kuruluş için çalışmalarına başlamış olduğumuz Devrekani ilçesi Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi projemiz için bir aşamayı daha aşmış olduk. Tarım ve Orman Bakanlığımızca bugün gelen yazı ile Devrekani ilçemiz Kurtşeyh Mahallemizdeki teklif ettiğimiz ve üzerinde gerekli tüm çalışmalarını hassasiyet gayret ve özveri ile takip ettiğimiz alan kesinlik kazanarak, tarafımızdan kuruluş protokolü için gerekli evraklar talep edilmiştir. Şu ana kadar olduğu gibi şimdiden sonrada süreci büyük bir heyecan ve zevkle takip ederek kuruluş işlemini tamamlayacağız. Bölgenin kaderini değiştirecek bu projenin ilçemize kurulacak olması bizi çok mutlu ediyor. Bu süreçte bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum"

Devrekani Belediyesine yapılan tebliğde ise şu ifadelere yer verildi:

"Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetmeliğinin 17'inci maddesinde yer alan hükümler gereği yer seçiminin kesinleştirilmesi için istenen bilgi ve belgeler bakanlığımıza gönderilmiştir. Devrekani'de Kurtşeyh Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1 milyon 290 bin büyüklüğündeki alan yönetmeliğin 17'inci maddesi hükümleri gereği Devrekani TDİ (BESİ) OSB yeri olarak kesinlik kazanmıştır" - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı