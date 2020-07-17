Devrekani Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü arasında protokol imzaladı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani Belediyesi arasında ortak yapılacak projeler için protokol imzalandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani Belediyesi arasında ortak yapılacak projeler için protokol imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Devrekani Belediyesi arasında sebze/meyve ve pazaryeri yapımı ve üstü kapalı yöresel ürün kadın pazar yeri iş yapım anlaşması imzalandı. İmza törenine Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, İl Tarım ve Orman Müdürü Falih Önlem, Devrekani Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Yüksel Aydınşatır, Devrekani Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil Eren Bozcuoğlu, Devrekani Belediyesi Zabıta Amiri Esra Herkiloğlu ve Devrekani Belediyesi Veteriner Hekim Ahmet Köprülüoğlu katıldı. Protokol hakkında konuşan Başkan Altıkulaç, "Sayın Valimiz Avni Çakır ile Tarım ve Orman İl Müdürümüz Fatih Önlem ile Avrupa Birliği kaynaklı sebze ve meyve pazarımız ile yöresel ürün pazarı projelerimizi imzalayarak resmiyet kazandırdık. Yılbaşına kadar bitireceğiz inşallah. Rabbim utandırmasın bizi inşallah" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA