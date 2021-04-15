Devrekani Belediyesi, gıda denetiminde bulundu
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Devrekani Belediyesi, gıda denetiminde bulundu

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Devrekani Belediyesi, gıda denetiminde bulundu

Devrekani Belediyesi ekipleri, Ramazan ayında işyerlerini ziyaret ederek gıda denetiminde bulundu.

Devrekani Belediyesi ekipleri, Ramazan ayında işyerlerini ziyaret ederek gıda denetiminde bulundu.

Devrekani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren işyerlerini denetledi. Devrekani'de bulunan fırın, pastane ve marketler başta olmak üzere unlu mamul üretimi ve satışı yapılan işyerleri denetlendi. Fırın, pastanelerde ve marketlerde korona virüs tedbirlerini de denetleyen ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etti. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca süreceği ve fırsatçılık yapmak isteyenlere imkan tanınmayacağı belirtildi.

Ayrıca tüketicilerin gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüphe duyması halinde 'ALO-174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunabilecekleri kaydedildi. - KASTAMONU

Devrekani Belediyesi, gıda denetiminde bulundu
Devrekani Belediyesi, gıda denetiminde bulundu
Devrekani Belediyesi, gıda denetiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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