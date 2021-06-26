Devrek yolunda şiddetli yağmur nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Devrek yolunda şiddetli yağmur nedeniyle araçlar mahsur kaldı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, vatandaşlar araçları ile yolda büyük mücadele verdi.

Devrek yolunda şiddetli yağmur nedeniyle araçlar mahsur kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı, vatandaşlar araçları ile yolda büyük mücadele verdi.

Gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yolları kapattı. Ulaşımda güçlük çeken sürücüler yolda mahsur kalırken gök gürültüsüyle çakan şimşekler ilçeyi aydınlattı. Ankara-Devrek Karayolunda şiddetli yağışla beraber yollar dere yatağına döndü. Yoğun yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken bazı araçlar ise güçlükle ilerleyebildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak