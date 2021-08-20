Devrek'ten Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi
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Devrek'ten Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

Devrek'ten Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi edeniyle Devrek'ten bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi edeniyle Devrek'ten bir tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz Bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketine maruz kalan bölge halkına Devrek'ten bir tır dolusu yardım malzemesi ile 30 bin lira nakdi yardım gönderildi. Zonguldak Valiliği koordinesinde hayata geçirilen ve Devrek Kaymakamlığı, Kızılay Devrek Temsilciliği ile sivil toplum kuruluş temsilciliklerinin ortaklaşa organize edilen program Cumhuriyet Alanında gerçekleştirildi.

Devrek Kaymakamlığı, Devrek Kızılay Temsilciği, ile özellikle de AK Parti Kadın Kollarının İlçe Başkanlığının katkıları ile toplanan hijyen malzemesi, su ve gıda yardımının yanı sıra 30 bin lira da nakdi yardım tırı yapılan tören ve dualarla Kastamonu'ya uğurlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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