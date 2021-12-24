Devrek'ten kar manzaraları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrek'ten kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Haberler | Güncel

Devrek'ten kar manzaralarıZONGULDAK Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'ten kar manzaraları

ZONGULDAK Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından il genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Devrek ilçesinde yer yer bir metreyi bulan karla birlikte ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Drone ile havadan görüntülenen çoğunluğu çam olan ağaçlar görüntüsü ile kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Devrek'ten kar manzaraları

Devrek'ten kar manzaraları

Devrek'ten kar manzaraları

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara

İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title