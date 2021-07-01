Devrek'te yaşanan hareketli saatler endişeye yol açtı

Devrek'te kavgaya karışan bir şahsa "adamsan ortaya çık" kelimesi ilçede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Devrek'te kavgaya karışan bir şahsa "adamsan ortaya çık" kelimesi ilçede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 50 kişilik kadın erkekli grupların ellerinde taş ve sopalarla Cumhuriyet Alanına toplanarak kavgaya karışan şahsa" erkeksen ortaya çık" sloganı atması ile birlikte ilçede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden grubun taşkınlığının devam etmesi üzerine Jandarma ve Zonguldak'tan takviye ekipler yönlendirildi.

Çıkan arbede de yaralanmalar meydana gelirken, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı