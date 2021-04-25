Devrek'te vatandaşlara pide dağıttılar
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Devrek'te vatandaşlara pide dağıttılar

Devrek'te vatandaşlara pide dağıttılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrek Türk Kızlayı Temsilciliği tarafından vatandaşlara Ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Devrek Türk Kızlayı Temsilciliği tarafından vatandaşlara Ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı Temsilciliği tarafından Çaydeğirmeni Emekli TOKİ Konutlarında ikamet eden vatandaşlara Ramazan pidesi ikramında bulunuldu.

Temsilci Aydın Çolpa idaresindeki ekip ile pide dağıtımını gerçekleştiren gönüllüler yaklaşık 400 adet pide ikramında bulunarak vatandaşların sofralarına katkı sağlanmasına vesile oldular.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen programa gönüllüler arasında yer alan AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş da öncülük ederken, organize edilen program ile ilgili konuşan Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa, "Bugün gönüllü arkadaşlarımızın da bizlere eşlik ettiği etkinliğimizde ekibimiz ile birlikte beldemizdeki Emekli TOKİ Konutlarında ikamet eden vatandaşlarımıza Ramazan pidesi ikramında bulunarak bir nebze de olsa sofralarına katkı sağlamaya çalıştık emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek'te vatandaşlara pide dağıttılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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