Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı

Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çomaklar mevki'inde aynı yönden gelen iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi hafif şeklide yaralandı.

Çomaklar mevki'inde sarı ışıkta bekleyen B.G yönetimindeki 74 AAB 285 plakalı otomobile, aynı istikametten gelen 34 EL 0774 H.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan E.A. isimli vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların olayı 112 ekiplerine haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi
İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:36:01. #1.14#

title