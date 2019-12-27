Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

27.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:51

Devrek-Ankara Yolu güzergahında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek - Ankara Karayolu Jandarma Kavşağında meydana geldi. Sürücü Y.A. idaresindeki 67 NY 241 plakalı özel araç yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan S. K. isimli kadın yayaya çarptı. Çevredekilerin 112'yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. S.K. ambulansta yapılan ilk tedavisinin Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA