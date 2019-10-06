Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.10.2019 11:49
Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Zonguldak karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ankara istikameti şehir çıkışında meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Irak uyruklu Najm Shihab (18), 16 ZM 623 plakalı A.K. idaresindeki otomobile yandan çarpması neticesinde hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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