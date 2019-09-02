Devrek'te trafik kazası: 1 ölü

02.09.2019 20:21

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Ankara-Zonguldak karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gökay Tiryaki'ye (37) M.H. idaresindeki kamyon çarptı. Ağır yaralanan Tiryaki, ambulansla kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA