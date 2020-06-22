Devrek'te sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Devrek'te sosyal mesafe hiçe sayıldı

Devrek'te bankalarda işlem yapmak için bekleyen vatandaşlar mesafe kurallarını yine hiçe saydı.

Devrek'te sosyal mesafe hiçe sayıldı
22.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:43

Devrek'te bankalarda işlem yapmak için bekleyen vatandaşlar mesafe kurallarını yine hiçe saydı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ki bankalarda işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar mesafe kurallarını hiçe sayarak işlem sıralarının kendilerine gelmesini beklediler.

İlçenin pazarı olması ve emekli maaşlarının da aynı güne denk gelmesi nedeniyle bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluşurken Covid-19 kurallarını hiçe sayan vatandaşlar adeta virüse davetiye çıkartıyorlar.

Polis ve zabıta araçlarından anonslarla sık sık uyarılan vatandaşlar güvenlik güçleri gittikten sonra yeniden Korona virüs kurallarını hiçe sayarak sıra beklemeye devam ediyorlar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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