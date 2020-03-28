Devrek'te silahlı saldırı: 1 ölü
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Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Devrek'te silahlı saldırı: 1 ölü

Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.

28.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:29
Devrek'te silahlı saldırı: 1 ölü

Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Devrek Cumhuriyet Alanında meydana gelen olayda sanayi sitesinde geri dönüşüm ticareti ile iştigal eden Volkan Y. (29) ile Ahmet Cantekin (50) arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu kavgaya dönüşünce Volkan Y. adlı şahıs belinden çıkardığı silahını ateşleyerek Ahmet Cantekin'i vurdu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ahmet Cantekin hastanede hayatını kaybederken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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