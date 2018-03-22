Devrek'te Regaip Kandili Coşkusu

Devrek'te Regaip Kandili vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar.

İlçedeki camilerde yapılan organizasyonlarda Kur'an-ı Kerim Tilavetlerinin yanı sıra mevlitler ve dualarla vatandaşlar maneviyatı doyasıya yaşamanın mutluluğuna eriştiler

Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara hitap eden Devrek Merkez Ulu Cami İmam Hatibi Muharrem Karaca, "Bizleri en güzel şekilde yaratıp sayısız nimetlerini ikram eden Yüce rabbimize sonsuz Hamd-ü senalar olsun ki, İlahi rahmet ve bereketin, ihsan ve mağfiretin son derece arttığı yen bir üç aylar mevsimine daha kavuşmuş oluyoruz. Halkımızın arasında üç aylar olarak bilinen ve manevi iklim, hicri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu gecede inşallah Regaip Kandilini idrak etmek bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu aylar içerisinde bulunan sırasıyla Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni ve on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi idrak etmiş olacağız. Regaip Kandili Hz. Allah'ın (c.c)kullarına pek çok iyilik ve ihsanda bulunduğu, sevap ve rahmetin bolca verileceği itibar ve rağbet gösterilmesi gereken öneli bir gecedir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) üç aylar ile ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır." "Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazana yetiştir" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım Ramazan da ümmetimin ayıdır" Kutlu bir zaman dilimi üç aylarda yapılan ibadet, iyilik, hayır-hasenat ve yardımların mükafatı diğer zamanlara göre kat kat fazladır. Sair vakitlerde bire on sevap verilirken, üç aylarda bunun bire yüz, bire yedi yüz ve bire bin katına çıkartılacağı bildirilmektedir. Bu itibarla üç ayları ilahi bir fırsat olarak görüp, azami derecede istifade cihetine gidilmelidir. Bu cümleden olarak önce bir nefis muhasebesi yapmalı, Allah'a (c.c.) karşı görevlerimizi ne derece yerine getirebileceğimizi gözden geçirmeliyiz. Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmayıp, asıl hayattan ahret alemi olduğu hususu da unutulmamalıdır. Bu vesile ile Yüce Milletimizin, muhterem Devrekli hemşerilerimizin ve değerli personelimizin mübarek Regaip Kandilini ve Üç Aylarını tebrik eder, bu kutlu mevsimi tüm insanlığın kurtuluşuna vasıta kılmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim"dedi.

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK