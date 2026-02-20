Devrek Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılındı

Devrek Ramazan ayının ilk Cuma namazı yoğun katılım ile idrak edildi.

İslam aleminin kutsal ayı olan 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlaması nedeniyle mübarek ayın da ilk Cuma namazını kılmak için Devrekliler camilere akın ettiler. İslam aleminde 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının başlaması nedeniyle mübarek ayın ilk Cuma namazında da Devrekli vatandaşlar camilere akın ettiler. Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ve çevresinde ikamet eden müminler Ramazan ayının ilk Cuma namazını eda edebilmek için çevrelerde camilere akın ettiler.

Mübarek ayın ilk Cuma namazını eda edebilmek için adeta birbirleriyle yarışan vatandaşlar namaz kılmak için iştirak ettikleri camilerin içlerinde yer bulamayanlar namazlarını camilerin avlularında ve yollarda eda etmek zorunda kaldılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı