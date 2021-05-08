Devrek'te Ramazan Bayramı hareketliliği
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Devrek'te Ramazan Bayramı hareketliliği

Devrek'te Ramazan Bayramı hareketliliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle Pazar yerlerinde bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı.

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle Pazar yerlerinde bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kurulan ve ilin en harekeli pazarları arasında yer alan Devrek pazarında Ramazan ayının son günlerinin yaklaşması ve Ramazan Bayramına sayılı günler kalması nedeniyle ilçede hissedilir derecede bayram hareketliliği yaşanmaya başlandı.

Pandemi nedeniyle halk pazarının uzun süredir bu yana faaliyet göstermemesi ve bu Cumartesi günü halk pazarının açılmasına izin verildiğini ifade eden vatandaşlar," Bayramın yaklaşması nedeniyle Pazar içerisinde hissedilir bir şeklide yoğunluk var. Yetkililerde bunun farkındalar sosyal mesafe, HES kodu ve hijyen kurallarını uygulayarak Pazar alanına alıyor. Buna rağmen yinede dikkat etmek gerekiyor" diye konuşurlarken, Pazar esnafı ise," Bu sene pandemi nedeniyle şekerlemeler ilgi oldukça az vatandaşlarımız alışverişlerinde meyve ve sebzeye ağırlık veriyorlar. İnşallah bu günleri de tez zamanda atlatarak eski hareketli Devrek Pazarına kavuşuruz" diye konuştular. - ZONGULDAK

Devrek'te Ramazan Bayramı hareketliliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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