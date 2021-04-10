Devrek'te Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrek'te Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Devrek'te Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü

Devrek'te Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunum töreni düzenlendi.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Devrek'te Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunum töreni düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunum töreni düzenlendi. Devrek İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paçacı Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona ererken, koronavirüs tedbirlerinde maske mesafe kuralları da unutulmadı. - ZONGULDAK

Devrek'te Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Töre Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Devrek'te Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:14:19. #1.14#
title