Devrek'te Pazar alanına girişlerde Covid-19 denetimi gerçekleştirildi
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Devrek'te Pazar alanına girişlerde Covid-19 denetimi gerçekleştirildi

Devrek'te Pazar alanına girişlerde Covid-19 denetimi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrek ilçesinde koronavirüs nedeniyle Pazar alanına giriş öncesinde denetimler gerçekleştirildi.

Devrek ilçesinde koronavirüs nedeniyle Pazar alanına giriş öncesinde denetimler gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle uzun süredir açılamayan ve Cumartesi günü faaliyetine izin verilen halk pazarına gelen vatandaşlar emniyet güçleri ve zabıtalar tarafından gerekli denetimler gerçekleştirilerek alışveriş yapmaları sağlanıyor.

Hes kodunu ibraz eden ve hijyenleri sağlanarak Pazar alanına alınan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederlerken," Uzun zamandır halk pazarı açılmıyordu bugün de gözle görülür bir yoğunluk söz konusu bunun da nedeni Ramazan Bayramına sayılı günler kalmasından kaynaklanıyor. Tedbirlerin alınmasında emeği geçen yetkililer teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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