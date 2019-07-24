Devrek'te kurban tanıtım standı açıldı

Devrek'te vatandaşların bilgilendirilmesi için kurban tanıtım standı açıldı.

Kurban bayramına sayılı günler kala ilçede yaşayan vatandaşların daha anlaşılır bir şekilde kurban bağışı konularında bilgi sahibi olmaları için bilgilendirme standı açıldı. Devrek Cumhuriyet Alanında açılan ve Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can'ın da katıldığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterirlerken, açılan kurban stant tanıtım programında konuşan Devrek Müftüsü Hasan İzmirli," Diyanet İşleri Başkanlığımızın rehberliğinde, Necip Milletimizin yedi kıta da sesi olan Türkiye Diyanet Vakfı" Yeryüzünde İyilik Hakim Oluncaya Kadar" sloganıyla mazlumlara yardım ve bağışınızı ulaştırıyor. Her biri büyük hatıralarla dolu yardım faaliyetlerinde kimi zaman kabilelerin İslam'la müşerref olmasına, çoğu zaman da göğsümüzdeki bayrağımızı öperek yolumuzu gözleyenlerin heyecanına tanık oluyoruz. Tarihe vakıf ve yardımseverliğiyle imza atan necip milletimizin güveni ve desteğiyle "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" Vekaletle Kurban başlığıyla yine iyilik için yollara düşüyoruz. Bağışta bulunmak isteyen kardeşlerimiz Müftülüğümüze, din görevlilerimize başvurabilir. Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 1993 yılından itibaren, Kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu düzenlemektedir. Bu manada vakfımız; milletimizin kurban vekaletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanete riayet şiarıyla yerine getirmektedir. Kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımızla, vakfımızın görevli ve gönüllüleri nezaretinde yerine getirilmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini, yurt içi 890 TL, yurt dışı ise 725 TL olarak belirlemiştir. Ayrıca yürütülen çalışmalara ve vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenler, www.tdv.org veya bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerdir. Bu yıl ilk kez Android ve Apple Store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamasından da bağış yapılabilecek. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da hayırseverler Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilecek. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, müftülük veya Türkiye Diyanet Vakfının 0312 416 90 00 numaralı çağrı merkezini arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA