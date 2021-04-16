Devrek'te köyleri bir birine bağlayan köprü tehlike saçıyor
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Devrek'te köyleri bir birine bağlayan köprü tehlike saçıyor

Devrek'te köyleri bir birine bağlayan köprü tehlike saçıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrek'te birçok köyü birbirine bağlayan Eski Zonguldak Köprüsü tehlike saçmaya devam ediyor.

Devrek'te birçok köyü birbirine bağlayan Eski Zonguldak Köprüsü tehlike saçmaya devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bulunan ve vatandaşlar tarafından Eski Zonguldak Köprüsü olarak bilinen ve birçok köyü birbirine bağlayan köprünün ayaklarında meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle tehlike saçmaya devam ediyor.

Bundan birkaç yıl evvel Çaycuma'da meydana gelen köprü faciasını unutamayan vatandaşlar benzeri facianın burada yaşanmaması için yetkililerin acilen köprü için önlem alınmasını istiyorlar.

Köprünün taşıyıcı ayaklarında derin çatlaklar oluştuğunu belirten vatandaşlar," Uzun zamandır köprünün taşıyıcı ayaklarında çatlaklar ve dökülmeler oluyordu zaman ilerledikçe bu çatlaklar daha da derinleşmeye ve ciddi anlamda tehlike oluşturmaya başladı. Birçok kişi bunun farkında değiller özellikle de yetkililer tarafından şimdiye kadar gelip inceleme yapılmadı. Aklımıza bundan yıllar evvel meydana gelen ve ölümlerle sonuçlanan Çaycuma köprüsü geliyor. Aynı facianın burada yaşanmamamsı için yetkililerin biran evvel köprü için inceleme ve akabinde çalışma başlatılması lazım aksi takdirde ileride meydana gelebilecek olumsuzluğun hesabını kimse veremez" diye konuştular. - ZONGULDAK

Devrek'te köyleri bir birine bağlayan köprü tehlike saçıyor
Devrek'te köyleri bir birine bağlayan köprü tehlike saçıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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