Devrek'te iyilik daha hızlı buluşacak
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Jandarma, Devrek, Güncel

Devrek'te iyilik daha hızlı buluşacak

Devrek ilçesinde kaymakamlık, belediye, jandarma ekipleri ve gönüllüler sokak hayvanlarının beslenmesi için seferber oldular.

22.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:55
Devrek'te iyilik daha hızlı buluşacak

Devrek ilçesinde kaymakamlık, belediye, jandarma ekipleri ve gönüllüler sokak hayvanlarının beslenmesi için seferber oldular.

Dünya genelinde yaşanan korona virüsü salgını nedeniyle lokantaların kapalı olması, cezaevlerinin boşaltılması ve insanların evlerinden çıkamaması gibi nedenlerle sokak hayvanları açlıkla mücadele ediyorlar.

Sokak hayvanlarının çaresizliğine duyarsız kalmayan Devrek Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için mama yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mama yardımlarını kabul ederken, Devrek Belediyesi ve gönüllülerden oluşan Sevimli Patiler Grubu da Devrek sokaklarında besleme çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Uzun süredir ilçede yardımseverlerin destekleriyle beslenme odaklarının yapılmasına öncülük eden Sevimli Patiler Grubu, bu günlerde besleme çalışmalarını daha da artırarak Devrek Belediyesi ve jandarma ekipleriyle sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçenin her cadde ve köşesine mama bırakıyor.

Grup adına açıklamalarda bulunan Devrek Kent Konseyi Başkanı Devrek Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Şule Kıycı, "Sokağa çıkmanın sınırlandırılması, gıda üreten işyerlerinin kapatılması veya kapasitelerinin azalması nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Unutulmamalıdır ki, sokaktaki pati dostlarımızın sağlığı toplumumuzun refahı ve sağlığı için önemli bir etkendir. Konuyla ilgili hassasiyetlerinden dolayı Devrek Kaymakamı Ümit Altay'a, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim'e ve Sevimli Patiler gönüllülerine teşekkür ederim. Devrek'te iyilik daha hızlı bulaşacak. Kıycı, "Her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaf olmaya devam ediyoruz. Sizler de bu zor günlerde sokak hayvanlarımıza destek olmak isterseniz, Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze makbuz karşılığında mama yardımında bulunabilirsiniz. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak için @devreksevimlipatilerinstagram hesabını takip edebilir, merak ettiğiniz konularda bizlere mesaj gönderebilirsiniz" diye konuştu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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