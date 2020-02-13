Devrek'te iş yerini soyan hırsız kayıplara karıştı
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Devrek'te iş yerini soyan hırsız kayıplara karıştı

Devrek'te sabaha karşı meydana gelen hırsızlık olayında kasadaki paraları alan hırsız kayıplara karıştıEdinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir kişi iki ayrı iş yerinin kasasındaki paraları alarak kayıplara karıştı.

13.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:27
Devrek'te iş yerini soyan hırsız kayıplara karıştı

'te sabaha karşı meydana gelen hırsızlık olayında kasadaki paraları alan hırsız kayıplara karıştı


Edinilen bilgiye göre, 'ın Devrek ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir kişi iki ayrı iş yerinin kasasındaki paraları alarak kayıplara karıştı.


Vedat Ali Özkan Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerine gelen dükkan sahipleri iş yerlerinin soyulduğunu polise bildirirken, yapılan incelemede daha önce ilçenin çeşitli, yerinde 10 hırsızlık olayına karışan ve savcılık tarafından serbest bırakılan V.K. olduğu tespit edildi. Polis hırsızlık olayına karışan V.K.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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