Devrek'te gece çıkan yangının gündüz görüntüleri yangını şiddetini ortaya koydu

Devrek'te Pazar yerinde gece çıkan ve madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüsü olayın vahametini ortaya çıkardı.

Devrek'te Pazar yerinde gece çıkan ve madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüsü olayın vahametini ortaya çıkardı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde madde bağımlısı kişinin evini ateşe vermesi ve kendisinin de ölümü ile sonuçlanan olayın gündüz görüntüleri olayın vahametini ortaya çıkardı.

Pazar yeri Gül Sokakta gece meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Karka isimli vatandaş evini benzin dökerek ateşe vermiş, çıkan yangında kendisi de hayatını kaybetmişti. Çıkan yangının gündüz görüntüleri olayın vahametini ortaya koyarken, benzinin şiddetinden kaynaklandığı tahmin edilen patlama neticesinde pencerelerin ve çatının büyük hasar gördüğü ortaya çıktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı