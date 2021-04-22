Devrek'te fırınlarda Ramazan ayı denetimi
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Devrek'te fırınlarda Ramazan ayı denetimi

Devrek'te fırınlarda Ramazan ayı denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrek'te Ramazan ayı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırınlara zabıta tarafından denetimlerde bulunuldu.

Devrek'te Ramazan ayı nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırınlara zabıta tarafından denetimlerde bulunuldu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ekmek ve pide sektöründe faaliyet gösteren fırınlarda zabıta tarafından Ramazan ayı nedeniyle gramaj ve hijyen konularında denetimler gerçekleştirildi.

Devrek Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde ilçede faaliyet gösteren fırınlarda ekmek ve pidelerin gramajları denetlenirken, imalat kısmındaki personelin kıyafetleri, ekipmanlar ile tesisler içinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı konularında denetimler gerçekleştirildi. İlçedeki fırınlarda yapılan denetimlerde şuana kadar her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirten zabıta yetkilileri, "Ramazan ayı süresince özellikle unlu mamuller alanında faaliyet gösteren fırınlar ile pastanelerde denetimlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir. Özellikle de vatandaşlarımızın Ramazan ayında hijyeni sağlanmış ve gramajı eksik olmayan ekmek ve pideleri tüketebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ZONGULDAK

Devrek'te fırınlarda Ramazan ayı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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