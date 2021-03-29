Devrek'te emekli olan din görevlilerine plaket verildi
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Devrek'te emekli olan din görevlilerine plaket verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Devrek'te emekli olan din görevlilerine plaket verildi

Devrek'te 2020-2021 yılları arasında emekli olan din görevlilerine günün anısına plaket takdim edildi.

Devrek'te 2020-2021 yılları arasında emekli olan din görevlilerine günün anısına plaket takdim edildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Diyanet - Sen Devrek Temsilciliği tarafından organize edilen kahvaltı programının ardından Mart 2020 ila Mart 2021 yılları arasında emekli olan 20 din görevlisine günün anısına plaket verildi.

Devrek Öğretmenevinde organize edilen programda konuşan Devrek Diyanet -Sen İlçe Temsilcisi Muharrem Yaprak," Uzun yıllar aynı kurum içinde beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız için düzenlediğimiz plaket merasiminde hep birlikte olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Zaman zaman 40 yıla yakın bu camiada görev yapan arkadaşlarımız var aramızda kendilerinin bundan sonraki yaşamlarında hayırlı ve uzun ömürlü bir emeklilik diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen programa; Diyanet -Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Genel Başkan Yardımcısı Ali Güzeldal, Zonguldak Şube Başkanı Halil İbrahim Kulaç, Devrek Müftüsü Hasan İzmirli ile çok sayıda din görevlisi katıldı. - ZONGULDAK

Devrek'te emekli olan din görevlilerine plaket verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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