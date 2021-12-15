Devrek'te ekmeğe zam yapıldı

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te unlu mamuller arasında yer alan ekmeğe zam yapıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde uzun zamandır yana aynı fiyattan devam eden ekmek fiyatları yeniden belirlendi. Yaklaşık bir yıldan bu yana un fiyatlarında ki ve diğer giderlerin fiyat artışlarının fırın işletmecilerine yansıtılmadığını ifade eden Devrekli Erdemler Ekmek Fabrikası İşletmecisi Mehmet Erdem," Geçen yıldan bu yana un fiyatları başta olmak üzere diğer giderlere yapılan zamlar sebebiyle adeta ilçede zararına ekmek sattık. İlçemizde faaliyet gösteren işletmeciler olarak ilgili birimlere yaptığımız müracaatlarımız ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilerek ekmek fiyatları yeniden belirlendi. Buna göre 240 gr ekmek 3 Liradan,480 gram ekmek ise 6 Liradan satışına karar verildi" diye konuştu.

Çeşit ekmeklerin fiyatları ise mamulün içindeki muhteviyatına göre değişiklik gösteriyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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