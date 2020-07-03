Devrek'te düğün salonları yeni normale hazır
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Devrek'te düğün salonları yeni normale hazır

Devrek'te bu sezonda düğün yapacaklar için düğün salonları da yeni normale hazır hale getirildi.

Devrek'te düğün salonları yeni normale hazır
03.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:34

Devrek'te bu sezonda düğün yapacaklar için düğün salonları da yeni normale hazır hale getirildi.

Covit-19 kapsamında uzun zamandan bu yana düğün salonlarında Korona virüs nedeniyle ertelenen düğünler yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlanırken, düğün salonları da yeni normale hazır hale getirilmeye başlandı.

Devrek'te de Korona virüs nedeniyle müşterilerine hizmet veremeyen düğün salonları uzun bir aradan sonra tekrar vatandaşların hizmetine açılmaya başlandı. İlçenin en kapsamlı ve en büyük düğün salonlarına sahip River Mil Park Otel'in Düğün Salonlarının sahibi Ertan Civak," İlçemizde uzun zamandan bu yana düğün ve benzeri toplantılarla ilgili müşterilerimize hizmet veremiyorduk. Yeni genelge ile tesisimizin içinde bulunan toplamda ikisi açık hava ikisi de kapalı olmak üzere 3700 kişiye aynı anda düğün ve benzeri hizmetleri vermeye başlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni tedbirlerde salonlarımıza gelen her davetlilerimizin ateşleri ölçülerek ve maskeleri takılı olarak içeriye alacağız. Masalar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek ve sandalyelerin arası ise 60'ar cm olacaktır.

Salonlarımızın girişlerinde dezenfektasyon stantlarının yanı sıra her masada da yine dezenfektasyon aparatlarımız da hazır bulunacaktır. Düğünlerimizde müzik olacak ancak gelin ve damadın dışında oyun oynamak ve halay çekmek kesinlikle yasak olacak. Ayrıca yemekli düğünlerimizde ise tek kullanımlık malzemeler kullanılarak hijyeni sağlama yoluna gideceğiz. Şimdiden düğün yapacaklara ve düğünlere gelecek olan davetlilere belirlenen kurallara uyulmasını önemle rica ediyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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