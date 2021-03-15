Devrek'te dolmuş duraklarının camlarını kırdılar
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Devrek'te dolmuş duraklarının camlarını kırdılar

15.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:45
Devrek'te dolmuş duraklarının camlarını kırdılar

Devrek'te kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dolmuş duraklarının camları kırıldı.

Devrek'te kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dolmuş duraklarının camları kırıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ilçenin muhtelif yerlerinde bulanan bazı dolmuş duraklarının camları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak kullanılmaz hale getirildi.

Devrek Ticaret Sanayi Odası karşısında bulunan dolmuş durağının camlarının kırıldığını gören vatandaşlar tepkilerini dile getirirlerken, bunu yapanların insanlıktan dersini almamış kişi ve kişilerdir diyerek tepkilerini gösterdiler.

Olayı sosyal medya üzerinden duyarlı vatandaşların sayesinde öğrendiğini belirten Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise "Öncelikle duraklara verilen zarar milli ekonomimize verilen zaradır bunun böyle bilinmesini isterim.

Bölgede bulunan kameralar incelenerek suçlular tespit edilecek ve haklarında adli işlem başlatılacaktır" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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