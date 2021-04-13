Devrek'te camiler ve caddeler mahyalarla süslendi
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Devrek'te camiler ve caddeler mahyalarla süslendi

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Devrek'te camiler ve caddeler mahyalarla süslendi

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla Devrek'te camiler ve caddeler mahyalarla süslenmeye başlandıZonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan ayının başlaması münasebetiyle ilçenin Cumhuriyet Alanı ile bazı camiler ışıklı mahyalarla süslenmeye başlandı.

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Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla Devrek'te camiler ve caddeler mahyalarla süslenmeye başlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan ayının başlaması münasebetiyle ilçenin Cumhuriyet Alanı ile bazı camiler ışıklı mahyalarla süslenmeye başlandı.

Asılan mahyalar özellikle ilçe de gece ayrı bir güzelliğe bürünmesine neden olurken, "Şifa Ayı Ramazan" teması " ile vatandaşların koronavirüse karşı duyarlı olunması dikkat çekiyor. Belediyenin ve müftülüğün bu uygulamasını takdirle karşılayan vatandaşlar, "Dört gözle beklediğimiz mübarek Ramazan ayına nihayet kavuştuk. Belediyemiz ile müftülük biriminin de bu aya özel çalışmaları da ilçemize ayrı bir hava katıyor. Özellikle şehir merkezine asılan mahyalar hoş bir görüntü oluştururken, maneviyata da katkı sağlıyor" diye konuştular. - ZONGULDAK

Devrek'te camiler ve caddeler mahyalarla süslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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