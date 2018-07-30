Devrek'te Bir Okula Similatör ve Robot Eğitim Sistemi Kurulacak

Devrek'te faaliyette bulunan bir fen lisesine similatör ve robot eğitim sistemi kurulacak.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Sabahat Cemil Ulupınar Fen lisesi Okuluna simülatör ve robot eğitim sistemi ile yeni eğitim laboratuarı kurulacak. Hayata geçirilecek proje ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Turgay Kırgil yaptığı açıklamada," Fen lisesi öğrencilerinin endüstri 4.0 çağını yakalayabilmeleri çok önemli bu kapsamda okulumuzda değeri 300 bin TL'yi bulacak bir robotik kodlama merkezi yapılacaktır. Okulumuza ve ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu - ZONGULDAK