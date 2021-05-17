Devrek'te berber ve çay ocakları hizmet vermeye başladı

Devrek'te "kademeli normalleşme" döneminin ardından çay ocakları ile berberler hizmet vermeye başladı.

Devrek'te "kademeli normalleşme" döneminin ardından çay ocakları ile berberler hizmet vermeye başladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "Kademeli normalleşme" döneminin ardından berber ve çay ocakları vatandaşlara hizmet vermeye başlarken, lokanta ve kafe tarzı işletmelerde tam hizmet vermeye başlayacakları günleri iple çekmeye başladılar.

Türkiye genelinde yeni tip koranavirüs(Covid19)salgını nedeniyle 29 Nisan Perşembe günü başlayan "tam kapanma'nın bu sabah sona ermesiyle birlikte ilçenin birçok noktasında yoğunlun yaşanmaya başlarken, ilçenin pazarı olması nedeniyle de köylü üreticilerin satmak için getirdikleri ürünlere vatandaşların aşırı talepleri de gözlerden kaçmadı.

Özellikle de berberlerin uzun zamandır kapalı olması nedeniyle berberler de vatandaşlar taraş olmak için uzun süre sıra beklemek zorunda kaldılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı