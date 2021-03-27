Devrek'te Berat Kandili camilerde idrak edildi

Devrek'te Berat Kandili ilçede ki tüm camilerde kılınan namazlarla idrak edildi.

Devrek'te Berat Kandili ilçede ki tüm camilerde kılınan namazlarla idrak edildi.

Ramazan Ayının müjdecisi olan ve mübarek aylar içerisinde bulunan Beraat Kandili Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük bir coşku içerisinde idrak edildi. Devrek Merkez Ulu Cami ve diğer camilerde kandil coşku içerisinde idrak edildi.

Kandil programının ardından Devrek Belediyesi tarafından cami cemaatine çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı