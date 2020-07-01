Devrek'te asker konvoyuna ceza yağdı Devrek Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asker konvoyu düzenleyen sürücülere ceza yağdırdı.

Devrek Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asker konvoyu düzenleyen sürücülere ceza yağdırdı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Covit-19 tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker uğurlamada konvoy düzenleyen araç sürücülerine emniyet ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

Devrek şehir merkezinde KGYS ve mobesa kameralarından tek tek plakaları tespit edilen 11 araca 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunun 282. maddesinden para cezası uygulanırken, emniyet birimleri tarafından Covit-19 kuralları gündemde olduğu sürece bu tür oluşumlara asla müsaade edilemeyecektir ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA