Devrek'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokaklara akın ettiler Sokağa çıkma kısıtlamasının geçici olarak ikinci kez sona ermesinden sonra Devrekli 65 yaş ve üzeri vatandaşlar cadde ve sokaklara akın ettiler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının geçici olarak ikinci kez sona ermesinden sonra Devrekli 65 yaş ve üzeri vatandaşlar cadde ve sokaklara akın ettiler.

Covid-19 vakası nedeniyle ikinci kez sokaklara çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri Devrekli vatandaşlar sokağa çıkarak gezmenin ve arkadaşlarıyla sohbet etmenin keyfini çıkardılar. Saat 12.00 - 18.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkmalarına izin verilen vatandaşlar Devrek'in cadde sokaklarında gezerek adeta serbest kalmanın doyasıya tadını çıkardılar. Devrek'in Cadde ve sokaklarında devriye gezen ve 65 yaş ve üzeri vatandaşları sürekli takip eden 112 sağlık görevlileri de meydana gelebilecek olası sağlık sorunlarına karşı tedbirleri elden bırakmazken, vatandaşların ateş ölçer ile ateşlerini ölçüp şikayetlerinin olup olmadıklarını sorarak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine kadar sahada olacaklarını ifade eden sağlık görevlileri," Vatandaşlarımızı sahada sürekli takip ediyoruz. En küçük şikayetlerinde hazır bekleyen sağlık ekibi arkadaşlarımız tarafından muayeneleri yapılıyor ve gerekiyorsa hastaneye götürüyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız mümkünse sıcakta beklememelerini, dinlenmek ve gezmek için gölge olan yerleri tercih etmelerini istiyoruz onların sağlığı bizler için özem arz etmektedir" ifadelerini kullandılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA