Devrek'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı
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Devrek'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı

15.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:22
Devrek'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Devrek'te devam eden kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Devrek'te devam eden kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı bazı köy yolarında kar kalınlığı zaman zaman 70,80 cm'e ulaşırken, ekipler kapanan 40 köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar.

Köy Hizmetleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Fatih Çalgam, "Gece boyunca devam eden yağış nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapanmıştı ancak, ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde bu yollarımız açıldı fakat açılan yollar tekrar ulaşıma kapandı. Şuan tüm ekiplerimiz kapanan yolları ulaşıma açmak için sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.

İlçemize bağlı 83 köy yolunun 43'ü ulaşıma açık durumda ekiplerimiz köyleri bir birine bağlayan ana yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar" diye konuştu. - ZONGULDAK

Devrek'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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